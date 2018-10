- Hvis der er tale om sygdom som årsag til, at man har søgt for sent, burde der være så meget fleksibilitet i systemet, at man kan imødekomme familiens ønske om at blive samlet, tilføjer han.

- Det burde være et skøn i stedet for en klokkeklar aldersgrænse på 15 år, der er afgørende, siger Philip Tietje og uddyber:

Årsag: Der blev ansøgt 12 dage for sent, fordi pigens mor rejste hjem til sin syge mor, og Tra Viet Nguyen ikke længere var 14 år, som man skal være på ansøgningstidspunktet.

Det virker forkert, at den unge dame skal forlade landet, når hun kan blive så stort et aktiv for det danske samfund, som jeg tror, hun kan.

Hvis man er det, der i lovgivningen betragtes som "øvrige familiemedlemmer" - sådan ét er Tra Viet Nguyen og alle andre end børn under 15 år eller ens ægtefælle - kan man søge om familiesammenføring med en herboende person efter udlændingelovens §9c, stk. 1.Efter udlændingelovens §9c, stk. 1 kan der kun gives opholdstilladelse, hvis ganske særlige grunde, herunder hensynet til familiens enhed, taler for det.Der kan således kun gives familiesammenføring til øvrige familiemedlemmer, hvis et afslag ville være i strid med Danmarks internationale forpligtelser, for eksempel Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 8 om retten til familieliv.Kilde: www.nyidanmark.dk I afgørelsen fra Udlændingestyrelsen står der blandt andet "Der er til sagen imidlertid ikke oplyst om ganske særlige grunde, der gør, at du og din mor ikke fortsat kan udøve jeres familieliv i Vietnem, hvor I begge er statsborgere...."

- Det er helt urimeligt, at hun ikke kan blive familiesammenført, og det er jo sager, vi ser gang på gang. Jeg bliver ked af det, og tænker hvor må det være forfærdeligt at være den her familie, siger Josephine Fock, Alternativets udlændingeordfører.

- På kort sigt kan vi ikke gøre så meget, fordi der er et stort flertal i Folketinget, der fastholder reglerne som de er, men jeg vil tage sagen op med Inger Støjberg (udlændinge- og integrationsminister, red.) og spørge hende, om ikke reglerne kan ændres sådan, at en lille fodfejl ikke får så vild en konsekvens, lover Andreas Steenberg.

- Det er reglerne, den er gal med. Det er alt for voldsomt, at en dansk statsborger skal få udvist sin familie på grund af nogle dages forsinkelse på grund af sygdom, siger Andreas Steenberg (R).

EL: - Det er force majeure

- Hvis det stod til mig, skulle ministeren (Inger Støjberg (V), red.) ændre loven, men det ved jeg, hun ikke er interesseret i, forklarer Josephine Fock, når det handler om muligheden for at hjælpe Tra og andre i hendes situation.

Enhedslisten mener ikke nødvendigvis, der skal de store regelændringer til, for at kunne imødekomme familien i sager som den med Tra.

- Man skal i udlændingeloven være opmærksom på, om det kan misbruges, hvis man laver en force majeure-regel, men det vil ikke kunne misbruges her. Hvad skulle ideen være i at undlade at søge og opfinde en syg bedstemor i Hanoi for at barnet skulle blive 15, i stedet for at søge, når vedkommende har mulighed for at blive, spørger Søren Søndergaard (EL), som mener, der allerede nu burde være en force majeure-regel.

- Vi vil gerne være med til at kigge på hele regelsættet for gruppen mellem 15 og 18 år, men det er ligegyldigt her, fordi det er konkrete omstændigheder, der gør, at der ikke er blevet søgt, slår han fast.

Det har trods gentagne forsøg ikke været muligt at træffe Martin Henriksen (DF), Naser Khader (K) og Mattias Tesfaye (S) for en kommentar. Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) har via sin pressetjeneste meddelt, at hun ikke ønsker at udtale sig.