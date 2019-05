Stort tattoo-show i Aabenraa er droppet: Vi kan ikke løfte det

Arrangørerne bag Sønderjysk Tattoo kan ikke løfte økonomien til et stort show i år og planlægger derfor i stedet en gallakoncert som den, der blev holdt i 2018. Aabenraa Kommune trækker sin støtte på 75.000 kroner. I stedet bliver et nyt børnetiltag støttet med 55.000 kroner.

I begyndelsen af maj kunne man ellers læse her i avisen, at foreningen bag ringriderfesten i Aabenraa ville arrangere et nyt Sønderjysk Tattoo i arenaen med gratis entré. Showet skulle fungere som en generalprøve på et endnu større show i forbindelse med Genforeningen 2020.

Lever ikke op til det

I stedet har foreningen ansøgt kommunen om støtte til en gallakoncert i et telt på festpladsen mage til det, der foregik sidste år.

Men det har kultur- og fritidsudvalget sagt nej til.

- Vi gav også foreningen støtte i 2018, fordi vi gerne ville bibeholde en form for tattoo, og så var det meningen, at man skulle præsentere et nyt koncept for 2019. Det levede projektet i arenaen op til, men det synes vi ikke, gallakoncerten gør, siger udvalgsformand Lars Kristensen (V).

Det får dog ikke indflydelse på gallakoncerten, som bliver arrangeret uanset, fortæller Gerth Petersen. Han håber, tattoo kan vende tilbage i løbet af nogle år, når entréindtægterne - der er blevet indført på pladsen fra i år - forhåbentlig har polstret økonomien.

- Meningen er jo ikke, at vi skal spare en masse penge op. Vi skal holde en god fest med en sund økonomi, siger Gerth Petersen.

Han kan til gengæld glæde sig over, at kultur- og fritidsudvalget har besluttet at støtte et nyt tiltag - børneland med aktiviteter for børn i alderen to til 14 år - med 55.000 kroner. Og så er det stadig planen at holde et brag af et tattoo-show i forbindelse med Genforeningen 2020, fortæller han.

- Der er jo en masse fonde, vi kan søge i den forbindelse, siger Gerth Petersen.