Nis Hejsel håber inderligt, at en handel falder på plads, så Jump A - stedet, som han sammen med sin kone og deres tre børn har lagt så meget hjerteblod i - overlever. Arkivfoto: Ulrik Pedersen

Det store legeland Jump A Lot ved Rødekro kæmper for sin overlevelse, efter at gæsterne svigtede i den varme sommer. Stifteren, Nis Hejsel, er erklæret personligt konkurs, men han håber, et salg falder på plads i den kommende uge.

Nr. Hostrup: Nis Hejsel har gennem alle årene kæmpet en hård kamp for at få pengene til at slå til, siden han og hustruen i 2011 købte SI-Centret, DGI Sønderjyllands tidligere hovedsæde, og omdannede det til det store legeland Jump A Lot. Nu har hans bank - Nykredit - trukket stikket. I slutningen af januar indgav den konkursbegæring, og for to uger siden blev Nis Hejsel så erklæret personlig konkurs. Og med ham Jump A Lot. - Vi har hængt bagefter, siden vi begyndte, fordi vi overtog en række medarbejdere, som vi skulle betale til. Så det var været sådan, at vi i perioder har fulgt med økonomisk, mens der har været perioder, hvor vi er kommet bagud - og årsagen til konkursen skal findes i, at gæsterne blev væk i den rekordvarme sommer sidste år, forklarer Nis Hejsel. Han kunne se en omsætning på 700.000 kroner flimre væk i varmedisen, og det var mere, end den i forvejen anstrengte økonomi kunne bære.

Fra Baboon City til Jump A Lot Nis Hejsel er fra Haderslev og oprindeligt uddannet revisor. Men det var ikke lige ham, og han blev i stedet halinspektør i Kjellerup mellem Viborg og Silkeborg.



Jobbet i hallen blev senere skiftet ud med en titel som medejer af legelandet Baboon City i Herning. Den andel blev solgt i 2010, og for pengene blev Jump A Lot grundlagt.



Gennem årene er Jump A Lot blevet udvidet med nye aktiviteter på de 4800 indendørs og 10.000 udendørs kvadratmeter.



I 2016 fortalte Nis Hejsel om, hvordan familien havde været ved at knække nakken med en tocifret milliongæld, men at krisen var blevet afværget.



- Går det som forventet, er vi gældfri om fem til seks år. Det går rigtig godt nu. Vi kan sove godt om natten igen, sagde han.



Det var dengang.

Løsning er på vej Gæsterne har indtil videre ikke mærket noget til konkursen, da der er blevet gået stille med dørene, og konkursboet har valgt at drive legelandet videre i håbet om, at det kan lykkes at finde en køber. Så de seneste to weekender har der været åbent, men i denne weekend vil der dog være lukket. Kurator i konkursboet er advokat Birgitte Jørgensen fra Dahl Advokatfirma i Viborg, og hun forklarer: - Vi håber, det kan lykkes at finde en løsning, så det kan blive videreført som legeland. Der er en interesseret køber, og der skulle gerne komme en afklaring i løbet af den kommende uge, siger kuratoren, der er optimist. - Det skal man være. Så længe, man løber efter en bold, så skal man tro på den, som hun udtrykker det.

Gavekort kan bruges Nis Hejsel selv er sikker på, det nok skal lykkes. - Jeg ved, de står på målstregen med forhandlingerne, men mere har jeg ikke at sige, før der er en endelig afklaring, lød det. Han lagde imidlertid fredag sidst på eftermiddagen denne besked op på både Jump A Lots hjemmeside og Facebook-side: "Der er nye købere på plads, som vil drive virksomheden uændret videre. Det vil sige, at de overtager alle de 10 turs-kort og gavekort, der måtte være, således at de stadig kan bruges. Da de sidste detaljer ikke er på plads før næste uge, må der ikke holdes åbent her i uge 9. Men der holdes åbent igen fra uge 10", skriver han.