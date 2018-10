Stort jubilæum: Historisk skole skal fejres med manér

- Det er jo ikke hver dag, man bliver 150 år. Det er noget af en historie at have at være så gammel en skole, som rækker så langt tilbage, siger Mette Andersen, rektor på skolen.

Det bliver sjovt

Dagen forinden bliver det store jubilæum markeret af eleverne om formiddagen og medarbejderne om eftermiddagen.

- For et stykke tid siden nedsatte vi nogle arbejdsgrupper. For eleverne har det handlet om at finde ud af, hvad de skal lave på dagen, under overskriften: Hvad kunne du tænke dig at lave på din fødselsdag. Det bliver noget med sæbekasseløb, lasergame i kælderen og street food, og så kommer der en standupper og underholder. Det bliver rigtig sjovt, spår Mette Andersen.

En medarbejdergruppe har til gengæld arbejdet med dogmet: Vi skal have det sjovt, vi skal have noget at undre os over, og vi skal have noget lækkert.

- Så vi skal synge sammen med Trine Gadeberg, som har lovet, at vi kommer til at lyde som det kongelige operakor - nu må vi se, ler rektoren.