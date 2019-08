Stort hul i jorden generer cyklister og naboer

En jernplade har i mere end et år dækket over et hul i jorden midt på en cykelsti i Hjortkær. Naboen, Peter Nørgaard, er ved at miste tålmodigheden med myndighederne.

HJORDKÆR: En vinterdag for et par år siden sank kommunens saltstrøer pludseligt ned i et hul, da den var i gang med at salte stien mellem Vibevej og Kirkegade i Hjordkær. Det blev begyndelsen på en masse bøvl, som stiens nærmeste nabo, Peter Nørgaard, efterhånden er ved at være træt af. - Folk i Hjordkær bliver jo ved med at spørge, om der ikke snart sker noget. De tror, det er vandværkets ledning, den er gal med, men det er det altså ikke, understreger Peter Nørgaard. Han bor selv lige bag vandværket, som han også deler indkørsel med, og praktisk nok er det også Peter Nørgaard, der er formand for vandværket. En overgang kunne cyklisterne slet ikke passere stedet med hullet, så trafikken foregik i stedet i en bue ind over Peter Nørgaards indkørsel.

Børn på stien Stien med det store hul forbinder boligkvarteret ved Vibevej i Hjordkær med Kirkegade.Den bruges blandt andet af mange skolebørn, og forældre cykler også denne vej med mindre børn, der skal i børnehave.

Foto: Claus Thorsted Peter Nørgaard har taget mange billeder af hullet under cykelstien. Foto: Claus Thorsted.

Arbejdet står stille Hækken, der skiller indkørslen til Peter Nørgaards hus og til vandværket fra den offentlige sti, blev i februar 2018 fjernet sammen med kantstenene. Det skete, da Arwos forsøgte at reparere hullet. Hækken er genplantet, og kantstenene erstattet af nye, men det er tydeligt, at der stadig er noget galt. En nærliggende lysmast er sunket et godt stykke ned i jorden, og hver gang det regner voldsomt, samler der sig en sø oven over jernpladen, der dækker hullet. - Siden hullet opstod, er der af og til kommet nogle folk, som så står og kigger ned i hullet et stykke tid og diskuterer, men der sker ikke noget, fortæller Peter Nørgaard. - Der ligger åbenbart en gammel kloakledning dernede, som ikke er i brug længere, og hullet opstod, da den sank sammen. Nu er spørgsmålet så åbenbart, om det er kommunen eller Arwos, der skal grave den gamle ledning op og reparere hullet, mener Peter Nørgaard.

Foto: Claus Thorsted Det er ikke vandværkets ledning, der er brudt sammen, understreger Peter Nørgaard, der både er nabo til vandværket og formand for vandværket. Foto: Claus Thorsted