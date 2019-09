Stort dyk i elevtal: Lille skole har forberedt sig

Skolen i Ravsted er nu også under de 70 elever, der får politikerne til at holde et ekstra vågent øje med udviklingen. Skoleleder Judith Gripping kan dog berolige med, at der i god tid er taget højde for det faldende elevtal, så det ikke går ud over kvaliteten.

- Det har vi vidst, for vi har jo også både dagplejen og børnehaven her, så vi har altid nogenlunde styr på, hvor mange børn der er på vej.

Derfor fejer det ikke benene væk under landsbyskolen, at elevtallet er faldet med 17 elever - svarende til godt 20 procent - i forhold til sidste skoleår. Det betyder, at der lige nu kun er 61 elever, og dermed er også Ravsted Børneunivers under de 70, der får politikerne i børne- og uddannelsesudvalget til at holde et ekstra øje med udviklingen.

Der er sparet op

Derfor ved Ravsted-lederen også, at der er bedre tider på vej. Allerede næste skoleår skulle elevtallet gerne runde 70, og herfra vil det - hvis hun kigger på den forventede tilgang - ligger stabilt mellem 70 og 80.

- Så der er ingen grund til bekymring, siger Judith Gripping, der på trods af den aktuelle nedgang i elevtallet nemlig også har kunnet holde på alle medarbejdere:

- Fordi vi har vidst, der ville komme et par lidt dårlige år økonomisk, har vi ved fælles hjælp holdt igen på nogle udgifter for at spare op, så det gudskelov ikke har været nødvendigt at skære. For det er enormt vigtigt, at vi kan holde kvaliteten.

Formanden for børne- og uddannelsesudvalget, Kirsten Nørgård Christensen (V), ser da heller ingen grund til andet end, at udvalget blot konstaterer, at elevtallet er faldet.

- Vi har selvfølgelig fokus på, hvordan det ser ud på de skoler, hvor elevtallet er under 70, men de gør det jo udmærket resultatmæssigt, så der er ikke grund til at gøre mere, siger udvalgsformanden.