Stormflod: Meget farligt vejr i sigte

Aabenraa: Brand & Redning Sønderjylland er onsdag i højeste beredskab. Der er nemlig varslet forhøjet vandstand i dele af Aabenraa Havn samt lavtliggende sommerhusområder i Aabenraa Kommune.

- Vi havde godt styr på det tirsdag, og det får vi også onsdag, siger Torben Groos, der er indsatsleder hos Brand & Redning Sønderjylland.

I Aabenraa havde DMI varslet en vandstand på op til 1,60 meter over det normale, men onsdag morgen fik den en nøk op ad.

- Onsdag fik vi at vide, at varslet nu er en vandstand på op til 1,65 meter over det normale, siger Torben Groos og tilføjer, at Brand & Redning Sønderjylland har besluttet sig for at etablere en dæmning ved Sydhavn, hvor der er risiko for oversvømmelser.

Selv om vandstanden nu forventes at blive lidt højere end, det blev forventet tirsdag, så er der ifølge indsatslederen ikke flere sommerhuse, der er i fare end hidtil vurderet.

- Derimod kan bagvandet fra Mølleåen blive et problem. Derfor har vi også forberedt os på at kunne pumpe, siger Torben Groos.