Storkens seng er redt op i Holbøl

Holbøl: Storken kan bare komme - til Holbøl i det mindste, for forleden gjorde det lokale storkelaug sine to reder klar.Uwe Asmussen og Arne Hansen bevægede sig i de højere luftlag i en krankurv og sørgede for at reparere pileflet og udskifte halm i rederne. Henrik Skjøth styrede kranen, og nede på jorden sørgede andre storkevenner for kaffe og kage. Pil var i år leveret af Stephanie Hartung, Lundtoftvej, og så har Holbøl Storkelaug i øvrigt fået to nye medlemmer, nemlig Verner Jensen og Torben Jensen (jr.), oplyser laugets oldermand, Svend H. Pedersen. /exp