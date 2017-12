Storkene i Smedager skal have en lift

Det kan godt lade sig gøre at håndtere en storkeunge og lægge den tilbage i reden, uden at storke-forældrene af denne grund afviser den. Det viste erfaringerne i Smedager, hvor en ung-stork i al hast måtte til dyrlæge, fordi den havde slugt en gummiliste. Storkene.dk vil derfor samle penge ind til en permanent lift.

Smedager: Storkene fra Smedager er for længst taget af sted og befinder sig formentlig under varmere himmelstrøg lige nu.

Efter en travl og hektisk sommer med unge og gamle storke i Smedager er Mogens Lange fra Storkene.dk allerede ved at forberede den kommende sæson.

- Det har til tider været nogle stressende perioder, med vedvarende regn og kulde, som ikke har været lige sjove. Når man sådan kan se på kameraet, der overvåger storkefamilien, at ungerne lider og fryser og langsomt bukker under, så er det ikke sjovt, da man er ud af stand til at gøre noget. Det er den triste side ved det hele - magtesløsheden, siger en halvtrist Mogens Lange Petersen til hjemmesiden storkene.dk.

Han husker dog også en helt speciel og anderledes hændelse i starten af juli måned.

- En specifik episode kunne vi dog gøre noget ved. Og det var, da ungen Alfred åd den famøse gummiliste.

Gummilisten lå i mavesækken og kunne ikke fjernes operativt.

Storkeungen fik i stedet tilført noget medicin, der skulle hjælpe den med nedbrydningen af den gamle gummiliste, så den kunne komme ud på naturlig måde.

Efter endt undersøgelse gik turen tilbage til Smedager. Efter et døgn med lidt nervøsitet kunne det konstateres, at storkeungen blev accepteret af forældrene, selvom den havde været borte i adskillige timer.

- I dette tilfælde kunne vi agere og få den bragt til en dyrlæge. Havde vi ikke haft kameraet, havde vi ikke vidst, at den havde ædt en gummiliste, og vi havde måske blot kunne konstatere, at ungen var død nogle dage efter. Vi var dog meget nervøse for, om forældrene ville acceptere vores indgreb, da ungen jo var væk i op imod tolv timer. Men forældrene tog fint imod ungen og alt var stort set fryd og gammen efterfølgende. Denne episode har vi lært af og formentlig kan vi bruge vores viden til næste år.

Foreningens medlemmer har nemlig hele tiden været nervøse for at tage de sjældne storkeunger ud af reden og lægge dem tilbage igen. Men bekymringerne er gjort lidt til skamme på baggrund af erfaringerne fra det forgangne år.

- Vi er ikke så bange mere - og til næste sommer påtænker vi at flytte de små unger ud af reden, hvis der kommer lange regnskyl. Det er nemlig dem, der primært dræber ungerne, siger Mogens Hansen

Derfor vil Storkene.dk nu forsøge at indsamle midler til en permanent lift, der skal stå i Smedager, sådan at man i givet fald hurtigt vil kunne komme op i storkereden og gribe ind i tide.