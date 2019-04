Store planer: Krusmølle er klar til at udvide

Krusmølle mangler plads til produktionen af kildevand og ønsker også campinghytter. Det kræver en lokalplan for området, som nu er på vej i høring. Planen omfatter alt, hvad ejerne kan forestille sig komme til at ske, så det ser voldsomt ud, erkender Henrik Loff.

Derfor ser det voldsomt ud, når man kigger på det oplæg til en lokalplan for området, der skal sikre, at der er mulighed for at udvikle den tidligere landejendom, hvor ægteparret i dag blandt andet driver café, holder selskaber, har gårdbutik og producerer eget kildevand.

I forslaget til lokalplan nr. 21 er der lagt masser af muligheder for at udvide ind på Krusmølle, men aktuelt drejer det sig kun om udvidelse af produktionen af kildevand. Grafik: Aabenraa Kommune

Her vil Henrik Loff blandt andet fortælle, at det eneste nybyggeri, der allerede er i støbeskeen, er lagerfaciliteter og udvidelse af produktionen af kildevand samt opførelsen af otte mobile campinghytter.

I den forbindelse bliver der indkaldt til borgermøde 13. maj kl. 16.00-17.30 på rådhuset, hvor naboer og andre med interesse for områdets udvikling vil kunne høre nærmere om planerne, inden de sender et eventuelt høringssvar.

Lokalplanforslaget er netop blevet godkendt af vækstudvalget for land og by, og når det har været forbi byrådet på dets møde 24. april, vil det blive sendt ud i otte ugers høring.

Åbningstider skåret ned

Beboere på Strandgade, der ligger nabo til Krusmølle, har tidligere været ude med bekymring for, at en udvidelse af aktiviteterne på Krusmølle vil betyde mere trafik i området og har foreslået anlæggelsen af en ny vej.

Det fik Aabenraa Kommune til at gennemføre en trafikmåling under eventen Smag, Smil og Gummistøvler i august. På baggrund af den lød konklusion, at det var der ikke behov for, og Henrik Loff kan også fortælle, at man ikke forventer flere gæster fremover:

- Vi har skåret ned på antallet af åbningsdage, så vi har 72 færre i år i forhold til sidste år. Her i første kvartal har vi kun haft åbnet i weekenden, og vi har også skåret ned til torsdag til søndag resten af året - bortset fra julen. Da holder vi som sædvanlig fanen højt.