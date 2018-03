Store opgaver tærede på kræfterne

Brand & Redning Sønderjylland kan se tilbage på et 2017, der især vil blive husket for to begivenheder.

Tinglev: Brand & Redning Sønderjylland, der tager sig af redningsopgaver i kommunerne Aabenraa, Haderslev og Tønder, kan se tilbage på et 2017, som især vil blive husket for to store opgaver.

Hård mandag

Jacob Christensen kan dog se tilbage på et 2017, hvor der har været flere miljøindsatser end normalt. Det er steget fra 160 i 2016 til 219 sidste år.

- Det er svært at forklare hvorfor, men når det regner meget, og det gjorde det sidste år, så får vi flere alarmeringer om forurening på vejene. Forklaringen kan være, at forureningen er lettere at få øje på, når vejene er våde, siger Jacob Christensen.

Starten på 2018 har været forholdsvis rolig for Brand & Redning Sønderjylland indtil for få dage siden.

- Der har ikke været de store ting i 2018 indtil sidste mandag, hvor der i løbet af 12 timer var to store færdselsuheld på blandt andet motorvejen og to større brande i Sønderjylland. Det kunne dog ikke slå os ud, og jeg føler også, at vi er blevet mere robuste, efter at vi blev lagt sammen i de tre kommuner for to år siden, siger Jacob Christensen.