Store fonde støtter nyt motionscenter for handicappede

STUBBÆK: Løbebånd, der kan indstilles til langsomt tempo, motionsmaskiner med drejestole, der er nemme at komme ned i og maskiner, der kun yder lille modstand.

Alt dette og meget mere står på indkøbslisten hos Ensted Idrætsanlæg, som inden længe begynder byggeriet af nyt motionsrum med tilhørende aktivitetsrum, cafeteria, handicaptoilet og overdækket indgang.

De nye faciliteter indrettes, så de kan bruges af handicappede, men de skal samtidig været et tilbud til alle beboere i det gamle Ensted Sogn, hvor Stubbæk er hovedby og Enstedhallen og Ensted Idrætsanlæg er det naturlige samlingspunkt for sportslige aktiviteter for både unge og ældre.

Ensted Idrætsanlæg har de senere år samarbejdet tæt med Aabenraa Handicap Idrætsforening, og det er baggrunden for, at der nu bygges motionscenter, som også de handicappede kan få glæde af.

Erhard Frederiksen, der sidder i bestyrelsen for Ensted Idrætsanlæg og også repræsenterer handicapidrætten, understreger dog, at der er tænkt videre end som så.

- Det skulle gerne blive sådan, at sportsfolk, der skal trænes op efter skader, også kommer hertil. I øjeblikket skal de ofte helt til Vejle for at træne, forklarer Erhard Frederiksen.