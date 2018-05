Stor tilfredshed med Aabenraas biblioteker

Aabenraa: Brugerne synes, det er behageligt at komme på Aabenraa Bibliotekerne. De oplever også en høj grad af venlighed hos personalet og en høj grad af professionalisme. 95 pct. af brugerne siger, at de er meget tilfredse med deres bibliotek - enkelte ønsker dog flere nye fysiske bøger på hylderne, og kortere ventetid på reserverede bøger. Nogle ønsker sig bedre muligheder for at downloade og streame. Det viser en undersøgelse, som Analysefirmaet Moos-Bjerre i april lavede blandt brugere af Aabenraa Bibliotekerne. Godt 1300 brugere deltog via et spørgeskema sendt ud på e-mail. /exp