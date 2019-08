Stor succes i lokal karateklub: Børn står på venteliste

Det er populært blandt børn og unge i Aabenraa at gå til karate. I Aabenraa Karateklub har de så stor succes med et specielt hold kun til børn, at der er venteliste.

- Vi lavede et specielt kidshold for børn mellem 6 og 10 år i 2013, og det har gjort den store forskel. Det er helt vanvittigt så populært, det er, og der står pt 26 børn på venteliste til at komme på holdet, fortæller Michael Simonsen, som er formand for Aabenraa Karateklub.

Et positivt problem

Lige nu går der 40 børn på kids-holdet, og det er ikke muligt lige nu at udvide, selvom interessen er der.

- Lige nu træner de onsdag og torsdag, og vi har ikke kapacitet til mere. Der skal også være instruktører til det, og et hold kræver to instruktører. Vi har fået noget luft i kalenderen i år, men det kræver to nye instruktører for, at vi kan lave et hold mere, siger formanden, som kalder det et positivt problem for klubben, som på grund af kids-holdet nu konstant ligger over 100 medlemmer.

En anden grund til, at ventelisten er så lang er, at der ikke falder særlig mange fra, når de først er begyndt på karate.

- Vi oplever ikke meget frafald. Jeg troede, at der ville være faldet nogle fra her efter sommerferien, men de var der alle, da vi begyndte træningen, siger Michael Simonsen.

Det er kun på kids-holdet op til 10 år, at der er venteliste. På børneholdet fra 10 år er der fri optagelse, og her begynder sæsonen den 5. september.