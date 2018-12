Stor prisforskel på plejeboliger i sønderjysk kommune

Der er lovgivning i forhold til byggesummen, når man opfører plejehjemsboliger, og byggesummen er afgørende for huslejen. Derfor viser plejehjemsoversigten også, at nyere byggerier som Lergården og Rise Parken er dyrest at bo i, fordi terminsydelsen er høj.

Pris spiller ingen rolle

Bjarne Ipsen, afdelingschef for visitation og rehabilitering i Aabenraa Kommune, bekræfter Salus-direktørens forklaring på prisforskellene på plejeboliger.

- Huslejen er fastsat efter almenboligloven, og derfor er den fastsat i forhold til byggetidspunktet, siger han.

Ifølge Bjarne Ipsen har huslejens størrelse imidlertid ingen indflydelse på valget af bolig.

- Der bliver overhovedet ikke spurgt til det, og det hænger sammen med, at jo dyrere boligen er, jo større bliver boligtilskuddet også. Behovet for boligen spiller en betydeligt større rolle end huslejen. Derfor er borgeren ligeglad med, om huslejen er 5000 kroner eller 7000 kroner, forklarer Bjarne Ipsen.

Som pensionist har man i 2018 som enlig fået 12.965 kroner om måneden i grundbeløb og pensionisttillæg før skat.

- Man kan bo der (i en plejebolig, red.) for ens folkepension, og man kan betale for sin mad. Man har ikke brug for ret meget mere, når man er kommet frem til et plejehjemsophold. Men vi er da klar over, at der ikke er ret meget tilbage, når man har betalt den dyreste husleje og har betalt for mad, siger Bjarne Ipsen.