Stor gymnastikforening i fare for at lukke

Rødekro Gymnastik Forening arbejder stadig intenst på at finde en ny formand. Lykkes det ikke på onsdag, risikerer foreningen at lukke.

Rødekro: Der står rigtig meget på spil for Rødekro Gymnastik Forening, når der på onsdag holdes ekstraordinær generalforsamling. Eneste punkt på dagsordenen er at finde en ny formand. Det lykkedes nemlig ikke på den ordinære generalforsamling for få uger siden, og bliver der ikke fundet en ny på onsdag, risikerer foreningen at måtte lukke.

Det ønsker gymnastikforeningens omkring 500 medlemmer og flere end 70 instruktører og frivillige naturligvis ikke sker, men den afgående formand kan på nuværende tidspunkt ikke afsløre, om det er lykkedes at finde emner, der har lyst til posten.

- Vi arbejder rigtig meget i kulisserne på at finde en ny formand, men før den ekstraordinære generalforsamling kan jeg ikke sige, om det er lykkedes. Alle har jo i princippet mulighed for at stille op på selve dagen, siger Bettina Lund.