Tinglev: Lige nu er der brand i en villa på Vestermarken i Tinglev.

Ole Aamand, vagthavende ved Syd- og Sønderjyllands Politi, oplyser, at der er tale om en brand på husets førstesal.

- Der er ingen personer i fare. Branden er ikke færdigslukket endnu, men for et stykke tid siden meldte de, at brandslukningen var godt i gang, siger han.

Første anmeldelse blev modtaget 11.19. På det tidspunkt stod der allerede flammer op fra taget.