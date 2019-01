Stor A.P. Møller-donation sikrer nyskrevet opera

Med en bevilling på én million kroner fra A.P. Møller Fonden tør Opera på Grænsen nu sætte skub i arbejdet med opera om H.P. Hanssen. Operaen er udnævnt til et af genforeningens fyrtårnsprojekter.

Sønderjylland: Endelig. Efter flere års tilløb tør formanden for Opera på Grænsen, Anders Molt Ipsen, nu sige det med sikkerhed: Den planlagte opera om H.P. Hanssen i anledning af genforeningen i 2020 bliver en realitet. Det sker i kølvandet på, at A.P. Møller Fonden endnu en gang har set med milde øjne på en ansøgning sendt fra Sønderjylland og bevilget én million kroner til projektet. - Vi er ganske vist ikke i mål endnu økonomisk, men nu sætter vi det i gang, og så søger vi fortrøstningsfuldt videre, siger Anders Molt Ipsen, der i forvejen har tilsagn om samlet 800.000 kroner fra andre fonde. I alt lyder budgettet på 2,3 millioner kroner for operaen, der realiseres i et samarbejde med Sønderjyllands Symfoniorkester, et kammerorkester og Ribe-komponisten Bo Gunge.

Dårskab og dobbeltspil I en pressemeddelelse i forbindelse med donationen fra A.P. Møller Fonden fortæller komponist og librettist Bo Gunge om operaen:- Alle varianter af menneskelig dårskab, dobbeltspil og selvovervurdering viser sig blandt de mange, der følte sig kaldet til at blande sig i det politiske spil. Midt i det hele står én person, som modtager så mange verbale tæv, finder sig i så mange uforskammetheder og er genstand for endeløse rænker. Det er H.P. Hanssen. "Hold dig kun stiv Hans Peter", siger hans kone, Helene. Det gør han. Som det politiske svar på "Die Hard" -filmene, nægter han at give op. Det er en god historie at fortælle."



Bo Gunge har taget sig den kunstneriske frihed at skrive H.P. Hanssens datter Astrid ind i historien, fordi "med hendes forlængede kamp for et ordentligt liv på trods af grænser og forskelle, flyttes de 100-årige begivenheder samtidig helt tæt på os selv, og på den enestående fred grænsedragningen i 1920 alt i alt bidrog til."

Opføres fire gange Som kunstnerisk leder af projektet har Opera på Grænsen engageret Erik Kaltoft, forhenværende professor ved Det Fynske Musikkonservatorium, og han skal nu i gang med at lave en plan for produktionen. - Operaen skal opføres inden for ti dage i juli 2020, men vi skal have fastlagt de endelige datoer med symfoniorkestret. Vi har forhåndstilsagn fra sangere, men nu skal vi have de endelig aftaler i hus med dem og dirigenten, forklarer Anders Molt Ipsen. Operaen vil blive opført i sin fulde længde fire gange - i Aabenraa, Sønderborg, Flensborg og enten Kolding eller Esbjerg. Derudover forventer formanden for Opera på Grænsen, at dele af den fremføres ved nogle af de mange arrangementer, der finder sted i forbindelse med fejringen af 100 året for genforeningen. - Jeg håber, vi blandt andet får lov til at være med på Det Kongelige Teater, siger han med henvisning til, at det er her, åbningsarrangementet finder sted 10. januar 2020.

Handlingen er klar Det er Bo Gunge, der både skriver librettoen - altså teksterne - og komponerer musikken, og han er ifølge Anders Molt Ipsen allerede ved at være færdig med handlingen i operaen, som er et af de 11 initiativer i forbindelse med genforeningen, som Det Sønderjyske Præsidium har peget på som fyrtårnsprojekt. - Der er ingen tvivl om, at det i vores ansøgning til fonde har stor betydning, at vi har fået den anerkendelse, siger Anders Molt Ipsen, der krydser fingre for, at det også kan hjælpe med at få de sidste penge hjem via fonde eller give nogle af de statslige, regionale eller kommunale kroner, der er sat af til markeringen.