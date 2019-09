Støtteforening jubler: Nu kan vi komme i gang

Støtteforeningen for Hjordkærs Børn og Unge har samlet en kvart million kroner ind, som nu omsættes til to nye aktivitetsområder ved skolen og hallen.

Hjordkær: Det nytter at gøre en ekstra indsats. I april 2017 tog tre medlemmer af skolebestyrelsen på Hjordkær Skole initiativ til at stifte en støtteforening. Det skete i erkendelse af, at der måtte private kræfter og penge til, hvis lokalområdet skulle tilføres det ekstra, som skal gøre det lidt sjovere at være barn i Hjordkær. Nu kan Dorthe Nissen, Joan Pedersen, Bo Kromann, Mette Hamann, Jette Lassen og Lena Nymann Heisel glæde sig over, at deres anstrengelser har båret frugt. Støtteforeningen for Hjordkærs Børn og Unge er klar til at skyde første etape af den udviklingsplan i gang, der er lavet i samarbejde med Hjordkær Ungdoms og Idrætsforening, byens andre foreninger og lokalrådet. Med en donation på 100.000 kroner fra SE Vækstpulje, det samme fra kommunens materialepulje til landdistrikterne og 50.000 kroner samlet ind via medlemskaber, sponsorløb og støtte fra det lokale erhvervsliv mangler der nu kun den kommunale godkendelse af byggeansøgningen.

De har også fået penge Støtteforeningen for Hjordkærs Børn og Unge er ikke eneste lokale modtager af penge fra SE Vækstpulje ved den seneste uddeling.

Den Sønderjyske Garde har fået et tilskud på 100.000 kroner til nye uniformer, Rødekro Aabenraa Håndbold har fået 100.000 kroner til en multibane, mens der er samme beløb til TinglevForums stigruppe og dens bestræbelser på at rejse midler til at rekonstruere et stykke af det historiske forsvarsværk Olgerdiget.

Endelig har Andelsselskabet Jyndevad Forsamlingshus fået en håndsrækning på 50.000 kroner til renovering af førstesalen.

Hensyn til naboer - Det er så dejligt, at vi nu kan komme i gang, siger Lena Nymann Heisel om de to projekter, der i løbet af kort tid skubbes ud over rampen. Det ene er et udendørs musikområde, mens det andet er et legetårn, der vil kunne udbygges med endnu flere moduler, efterhånden som pengene er til det. Begge dele skal etableres i området ved skolen og hallen. - Vi har ikke lagt os helt fast på placeringen af musikområdet endnu, for vi skal lige være sikre på, det kommer til at ligge, så det ikke generer nogen naboer, forklarer Lena Nymann Heisel. Det er naturligvis meningen, at skolen skal benytte de nye faciliteter, men der bliver offentlig adgang, så alle kan få glæde af dem. - Det her skal jo være med til at gøre os endnu mere attraktivt som lokalsamfund. Det kan forhåbentlig være med til at skabe mere aktivitet og kreativitet, så børnene ikke fordyber sig helt så meget i deres telefoner, og så håber vi da også, det er et sted, hvor familier får lyst til at komme, siger Lena Nymann Heisel.

Samarbejde er vigtigt Netop fordi byen ikke er større, end den er, er det vigtigt, at de frivillige kræfter trækker i samme retning. Derfor er støtteforeningens planer udviklet i et tæt samarbejde med Hjordkær Lokalråd, som man er blevet en form for underafdeling af. Det er Hjordkær Ungdoms og Idrætsforening, HUIF, også. - Det er jo de samme forbrugere, vi alle sammen henvender os til, som Lena Nymann Heisel forklarer. Mens støtteforeningen har påtaget sig ansvaret for at udvikle lege- og opholdsområderne, er idrætsforeningen i gang med at rejse midler til en multibane, der skal ligge lige op ad hallen.