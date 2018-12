Støtteforening efterlyser frivillige: Børn har også brug for en stemme

En ny støtteforening for børn og unge skal gøre det endnu sjovere at være barn i Ensted. Arkivfoto: Ludvig Dittmann

Heidi Aakjær Nissen er en af initiativtagerne til en ny støtteforening for børn og unge i Ensted. Den skal hjælpe til at skaffe penge til projekter og fungere som en ressource i lokalsamfundet. Indtil videre har det dog ikke været muligt at finde frivillige.

Ensted: Børn og unge skal også have en stemme i Ensted. Det mener Heidi Aakjær Nissen - tidligere formand for skolebestyrelsen på Stubbæk Skole - som derfor har taget initiativ til en støtteforening, der kan tale børn og unges sag. - Jeg vil gerne give børnene et talerør i forhold til voksenverdenen. Som det er nu, er alle de ting, der sker ude ved os, meget på de voksnes initiativ. Men vi har mange dygtige unge mennesker, så jeg synes, det kunne være spændende, siger Heidi Aakjær, som forestiller sig, det på en måde kan blive en del af det kommende lokalråd for Ensted Sogn. En af støtteforeningens opgaver bliver at rejse midler til projekter, der kan komme børn og unge til gode. - Hvis man eksempelvis har en idé om et ungdomshus eller en ny legeplads, så kan man komme til støtteforeningen, som så vil stå for at finde økonomi til det igennem fundraising. Det kunne også være mere legetøj til dagplejen og børnehaven. I bund og grund skal vi være med til at finde pengene til alt det sjove, som der ikke er råd til i det kommunale system, siger Heidi Aakjær Nissen.

Vær med Hvis du ønsker at være en del af støtteforeningen for børn og unge i Ensted, kan du kontakte Heidi Aakjær Nissen på telefonnummer 22163749 eller på e-mailadressen han@1rgi.dk

Heidi Aakjær Nissen håber, foreningen kan komme til at fungere som en ekstra ressource i lokalsamfundet. Privatfoto

Fungere som en ressource Det er hendes vision, at støtteforeningen også skal fungere som en ressource, som eksempelvis skolen kan trække på. - Så når den skal afholde trafikdag, eller børnene skal på tur, så ringer den til os, og så stiller vi med en flok, der kan hjælpe til, siger hun. Støtteforeningen har allerede forsøgt at hverve, eksempelvis til den store juletræsfest i Ensted Hallen for nogle uger siden. Men det har endnu ikke ført til flere medlemmer ud over de to initiativtagere, som udover Heidi Aakjær Nissen tæller Mette Faudell-Dall. - Det er jo rigtigt ærgerligt, for jeg synes, der er brug for det, siger Heidi Aakjær Nissen.

For alle med interesse Det er derfor stadig hendes håb at få flere med. - Det er for alle, der har en interesse for vores børn og unge, hvad enten det er forældre, bedsteforældre eller andre, der gerne vil arbejde for den gode sag, siger Heidi Aakjær Nissen. Man bestemmer selv, hvor meget man lægger i det. - Hvis man melder sig, betyder det ikke, at man skal ud og sælge pølser ved enhver given lejlighed. Man får et konkret projekt, man kan hjælpe med at få realiseret, siger Heidi Aakjær Nissen. Støtteforeningen har faktisk allerede sat gang i sit første projekt. - Børnene vil gerne have en gallafest, så det skal vi da lave til dem. Det bliver vores første arrangement her i foråret, siger Heidi Aakjær Nissen.