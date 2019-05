Stil dine spørgsmål i Nygadehuset: Vælgermøder er (stadig) vigtige

Enigheden er slående. Blandt fire kandidater til henholdsvis Folketinget og Europaparlamentet er der ingen slinger i synspunktet, selv om de fire repræsenterer vidt forskellige partier: Vælgermøderne er (stadig) vigtige.

Hvad enten vi stiller spørgsmålet til Mogens Dall fra Venstre, Peter Kofod, Dansk Folkeparti, Theis Kylling Hommeltoft, Socialdemokratiet, eller til Nanna Bonde fra SF, kommer nærmest enslydende svar: På debatmøderne bringes de i øjenhøjde med vælgerne.

Politik er andet end opslag på Facebook og hurtige meninger på Twitter.

Blandt andet derfor er JydskeVestkysten og Aabenraa Ugeavis gået i samarbejde med Nygadehuset om at arrangere et debatmøde her op til folketingsvalget den 5. juni. Af den gammeldags slags, hvor politikerne møder vælgere ansigt til ansigt.

12 - eller måske 13 - politikere fra 12 eller 13 partier stiller op til to runder politisk debat i Aabenraas kulturhus. I pausen vil et af Nygadehusets egne bands, Jungs, spille et par af sine numre.

DET KAN BLIVE både hyggeligt, underholdende og skarpt på samme tid.

For det handler om magt. Om indflydelse, i hvilken retning samfundet skal gå, og så er et af de store spørgsmål i folketingsvalgkampe naturligvis også: Hvem skal have adgang til Statsministeriet og dermed danne regering?

Denne gang har en kommende regeringsdannelse spillet en meget direkte rolle, efter at statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) åbnede for muligheden for en regering bestående af Venstre og Socialdemokratiet. Hvis der nu ikke var andre muligheder, måtte vi forstå. Men hvad siger den lokale Venstre-mand til de tanker? Socialdemokraten? De øvrige partier?

I denne uge fik grænsekontrollen også plads på diverse medier - både de traditionelle som f.eks. JydskeVestkysten og de nye som Facebook - da Venstre besluttede at gå ind for et permanent stop ved grænsen. Eller sådan skal det se ud, for DF er ikke helt tilfreds.

Der bliver nok at tale om, at diskutere, og er du i tvivl, kan vælgermødet måske hjælpe dig på vej til at finde det navn eller partibogstav, som skal have dit kryds.

VI BEGYNDER KL. 17, er færdige to timer senere, og der bliver ikke tale om forlænget debattid. Flere af politikerne skal videre. Til endnu et vælgermøde.

Mød gerne op, tag din datter, søn eller dit barnebarn med, for den demokratiske dannelse kan ikke ske for tidligt - snarere for sent.

Put et spørgsmål eller to i inderlommen eller skriv det på telefonen.

Vælgermødet tirsdag eftermiddag 28. maj i Nygadehuset er din chance for at få flere politikere i tale på samme tid.

Et valg er demokratiets fest. Og når nu debatten afvikles i Nygadehuset naturligvis også med musik til.

GOD WEEKEND