Stationsby har ledt efter en slagter: Nu er han fundet

Rødekro: - Det er en drøm, der går i opfyldelse.

For et par måneder siden blev den 28-årige Mike Århof fra Sønderborg uddannet som gourmetslagter ved Uddannelsescenter Holstebro. I maj måned får han sin egen slagterforretning i Rødekro, og det glæder han sig til.

- Jeg har altid gerne villet have min egen butik, siger Mike Århof, der lige nu arbejder hos Slagter Nielsen i Nordborg, hvor han har sidste arbejdsdag på fredag.

Mike Århof rykker ind i den tidligere slagterforretning Rødekro Pølser på Vestergade 13. Den har stået tom i over tre år, men for få måneder siden købte Rødekro-drengen Peter Mortensen sammen med sin kone ejendommen for at genopleve slagterforretningen i Rødekro.

Nu er det så allerede lykkedes at finde en lejer, og han er klar.

- Jeg kan endnu ikke sige nøjagtigt, hvornår jeg åbner. Lige nu er jeg i fuld gang med fodarbejdet, og jeg skal blandt andet have Fødevarekontrollen til at godkende butikken, men jeg forventer at åbne i maj måned, siger Mike Århof.