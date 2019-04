Stationsby har fået ny præst: Det bliver et skønt sted at arbejde

- Derfor har det også været vigtigt for mig at finde en stilling, der ikke lå for langt væk fra Aabenraa, siger Tom Ahlmann, der tidligere har været ansat som sognepræst i Norddjurs Provsti i seks et halvt år.

- Jeg glæder mig rigtig meget til at komme i gang, og jeg forventer, at det bliver et skønt sted at arbejde. Kliplev har en skøn kirke og en pragtfuld præstegård, siger Tom Ahlmann.

Den rigtige person

Siden februar har Kliplev Sogn stået uden en fast tilknyttet præst, og derfor er glæden også stor over, at det nu er lykkedes at finde en ny.

- Vi er glade for, at vi har fået en præst, og vi er sikre på, at det er den rigtige person, siger Arne Rasmus Rasmussen, der er formand for menighedsrådet i Kliplev Sogn.

Det håber Tom Ahlmann også, at Kliplev Sogn har. Han vil ihvertfald gøre, hvad han kan for at falde til.

- Nu skal vi snart i gang med at lære borgerne at kende og blive en del af lokalsamfundet, siger Tom Ahlmann.

Den nye præst i Kliplev er en alsidig herre. Han har læst russisk på universitet, boet 10 år i England, og først som 48-årig begyndte han på teologistudiet, der førte ham til præsteembedet.

Tom Ahlmann afløser Michael Ravnholt Westh som sognepræst i Kliplev.