Staten betaler: Knap to millioner skal få flere handicappede i job

Aabenraa Kommune har fået knap to millioner kroner, der skal bruges til at få ledige handicappede i job.

Aabenraa: Flere handicappede skal i job, og derfor er der blevet afsat penge på finansloven til projektet "Flere handicappede i job". Det har Aabenraa Kommune søgt om at blive en del af, og det er lykkedes. Det betyder en pose penge fra staten på 1,8 millioner kroner, og de skal nu frem til udgangen af september 2020 bruges på at få flere handicappede ud på arbejdsmarkedet.

Alle skal hjælpe til

De 1,8 millioner kroner, som Aabenraa Kommune har modtaget, skal helt konkret bruges til at ansætte to virksomhedskonsulenter, men alle på Aabenraa Jobcenter skal bidrage.

- Alle sagsbehandlere skal blive opmærksomme på de muligheder, vi nu har fået, siger Nikolaj Stage Jensen, der er godt tilfreds med, at kommunen er med i projektet.

- Vi er glade for at have fået pengene, så vi kan være med til at leve op til regeringens målsætning om at få mindst 10.000 handicappede i arbejde inden 2025, siger Nikolaj Stage Jensen.

For at blive en del af projektet kræver det ikke en diagnose.

- Det er ikke et krav, at man skal have en diagnose. Det er selvvurderede handicap, siger stabs- og arbejdsmarkedsdirektør i Aabenraa Kommune, Søren Lorenzen, og tilføjer, at kommunen ikke har en konkret målsætning om, hvor mange handicappede, der forventes, kommer i job.

Formanden for arbejdsmarkedsudvalget i Aabenraa Kommune ser også frem til projektet.

- Det er et rigtig godt projekt, og forvaltningen har været vaks ved havelågen ved at ansøge om at blive en del af det, siger Ejler Schütt (DF).

Det forventes, at op til 15 kommuner deltager i projektet, og den samlede pulje er på 21 millioner kroner.