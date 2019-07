Stamkunderne finder vej til skjult grillbar

Jebsen-firmaet Stenbjerg Ejendomme er i øjeblikket ved at opføre en ny markant bygning på hjørnet af Sønder Havnevej og Skibbroen.Planen er, at den skal være domicil for Stema Shipping A/S, og samtidig skal Stenbjerg Ejendomme også selv have kontorer i bygningen.

Walther Jürgensen regner med at rykke ind i den nye grillbar sidst i november eller først i demcember. I baggrunden ses den nye kontorbygning, som Stenbjerg Ejendomme er ved at opføre. Foto: Claus Thorsted

Softice

Der er allerede støbt fundament til den nye grillbar. Kravler man op på den store bunke sand, kan man se fundamentet i en fordybning i sandbunken.

Den nye grillbar kommer til at ligge i samme niveau som promenaden - det vil sige cirka halvanden meter lavere end den nuværende sandbunke. Strandpromenaden skal ligge højere end kajen, fordi den samtidig skal udgøre et beskyttende dige. Erfaringen viser nemlig, at Sydhavn nemt stiger op over kajkanten, når der er stormflod eller skybrud.

Walther Jürgensen glæder sig til at rykke ind i den nye grillbar.

- Vi får omkring 100 kvadratmeter, og det er betydeligt mere, end vi har nu. Vi har fået lovning på, at vi kan flytte sidst i november eller først i december, fortæller Walther, som ikke har planer om at holde lukket i anledning af flytningen.

Skulle det være nødvendigt en enkelt dag, så kan vi jo altid stille vores mobile grillbar op og sælge pølser derfra, forklarer han.

Når grillbaren flytter, bliver der også mulighed for udeservering, og Walther Jürgensen har planer om at udvide menukortet - blandt andet med softice.

Det meste af den store sandbunke ved grillbaren på Sydhavn er dækket af sort stof for at hindre sandet i at flyve omkring.

Selv om sandbunken fylder godt i landskabet, så generer den hverken cyklister på Skibbroen eller lastbiltrafikken på Sydhavn. Man kan også fortsat køre hen til grillbaren og parkere.