Stak mand med kartoffelskræller: Ung mand har meldt sig selv

Aabenraa: Manden, som politiet efterlyste tirsdag efter en episode i Netto på Løgumklostervej i Aabenraa, har meldt sig selv.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi onsdag morgen.

Manden var efterlyst for at have stukket en anden mand to gange i armhulen med en ukendt genstand, efter de to havde haft et sammenstød i butikkens forhal.

- Han meldte sig selv ved at ringe til os tirsdag eftermiddag, så vi sendte en patrulje ud for at anholde ham, fortæller politikommissær Thomas Berg.

Der er tale om en 27-årig mand fra Aabenraa, som nu er afhørt. Han er nu løsladt igen men er sigtet for kvalificeret vold.

Efter episoden var politiet stadig usikker på, hvad han havde brugt til at stikke med. Det viser sig, at der var tale om en form for kartoffelskræller.

- Manden har forklaret, at han stak med den, fordi han følte sig truet og gjorde det i selvforsvar, siger Thomas Berg.