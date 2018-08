Stafetløb regner med ny deltagerrekord

DHL Stafetten Sønderjylland forventer, at der i år vil være over 6000 deltagere.

- De store virksomheder som eksempelvis Salling Group, Abena, Sygehus Sønderjylland og Danfoss er på banen igen. Det kniber mere med at få fat i de små og mellemstore virksomheder uden for Aabenraa-området, siger Per Hussmann og tilføjer, at flere virksomheder bruger løbet til at gøre det til en firmafest.

- Der er lige nu tilmeldt omkring 900 hold, og det er ensbetydende med 4500 deltagere. Det er 12 procent flere end på samme tidspunkt sidste år, siger Per Hussmann, der er initiativtager og tovholder for DHL Stafetten Sønderjylland.

Aabenraa: DHL Stafetten Sønderjylland ser for alvor ud til at have slået sig fast som en tilbagevendende begivenhed i Aabenraa. Onsdag den 22. august er det fjerde gang, at stafetløbet bliver holdt i Aabenraa, og deltagerrekorden på lidt over 5500 sidste år ser ud til at blive slået.

Per Huusmann, tovholder for DHL Stafetten Sønderjylland

DHL Stafetten er et stafetløb med fem på hvert hold. Man kan vælge mellem 5 gange 5 kilometer stafetløb eller en 5 kilometer gåtur.DHL Stafetten Sønderjylland 2018 afholdes på Aabenraa Stadion onsdag den 22. august 2018. Stafetløberne skydes i gang klokken 18.00 og walk klokken 18.45. Arrangementet afsluttes med et fyrværkeri cirka klokken 21.20. DHL Stafetten afholdes også i Aalborg, Aarhus, Odense og København.

Alle kan være med

DHL Stafetten Sønderjylland er dog ikke kun for virksomheder og offentlige institutioner. Alle kan være med. Det kræver blot, at man kan stille et hold med fem deltagere. Samtidig er det i år igen muligt at vælge en gå-rute på fem kilometer.

- I år prøver vi med en gå-rute med fokus på den sydlige ende af Aabenraa, og deltagerne vil også komme ned forbi Sønderstrand, siger Per Hussmann.

Tovholderen for stafetløbet så gerne, at der var flere tyske deltagere, men det er et langt sejt træk.

- Sydbank i Flensborg er med for første gang i år, og det kunne være et gennembrud med hensyn til at få flere tyske virksomheder til at deltage. Man skal også huske på, at løbet giver mulighed for at pleje netværk på tværs af virksomhederne, siger Per Hussmann.

Som noget nyt i år tilbyder DHL Stafetten Sønderjyllan en all-inclusive-pakke, der indbefatter en grill-buffet og drikkevarer.

- Den er der en del, der allerede har booket, siger Per Hussmann.

Der er åben for tilmelding til DHL Stafetten Sønderjylland helt frem til den 15. august.