- Afslutningen af Genforeningsstafetten indgår i festlighederne for indvielsen af Genforeningsparken, bekræfter Thomas Sørensen, direktør i DGI Sønderjylland, der sammen med 23 DGI-foreninger sørger for at stafetten kommer hele vejen rundt.

Aabenraa: Aabenraa er både start og mål for Genforeningsstafetten 2020, der afvikles i dagene fra 2.-30. maj 2020 i anledning af 100 års jubilæet for Genforeningen.

Logoet for Genforeningsstafetten 2020 viser ruten og de ni byer, der står for de såkaldte event-spots. grafik: DGI

Folkelig event

- Den folkelige del er i højsædet. Alle skal have mulighed for at deltage i denne event, der sådan set falder i to dele: den ene, hvor depechen skal transporteres fra sted til sted, og så de lokale begivenheder, ved de i alt ni såkaldte event-spots, hvor de lokale løbeklubber står som arrangør af lokale aktiviteter. Ved de enkelte event-spots er der som minimum et fem kilometers løb og en gå-tur uden tidtagning, hvor alle kan være med. Derudover er der egentlig kun fantasien, der sætter grænser for aktiviteterne. Det er bevægelse og motion, der er i fokus. Og de lokale arrangementer kan foregå i samarbejde med andre aktører. Det kan være kommunen, virksomheder eller andre foreninger. Det er deres arrangement - i samarbejde med DGI Sønderjylland, forklarer Thomas Sørensen.

Når den special-designede depeche skal transporteres fra by til by, er det medlemmer af de arrangerende DGI-foreninger, der tager sig af den opgave.

- Selve transporten af stafetten mellem de enkelte byer kan involvere mellem 800-1.000 løbere fra i alt 23 DGI-foreninger.

Alle disse såkaldte transportører får mulighed for at samles ved rastepladsen Fladsten og så løbe med på den sidste etape ind til Aabenraa og en festlig modtagelse på Folkehjem.

- Det er et stort antal, erkender Holger Jacobsen, frivillig og medlem af styregruppen, der består af syv frivillige fra forskellige DGI-foreninger.