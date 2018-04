Stabsdirektør om forældreklage: En undskyldning kan være på sin plads

Aabenraa: Det kan godt være, Mette Larsen og andre forældre til børn på Fjordskolen mener, at Aabenraa Kommune for længst burde have givet dem i hvert fald en undskyldning.

Men de er nødt til lige at have lidt tålmodighed, siger Søren Lorenzen, stabs- og arbejdsmarkedsdirektør og dermed øverste chef for udbudsafdelingen.

Der er ganske vist korrekt, at han 9. april blev kontaktet af Ekstra Bladet, men han fandt på den baggrund ingen grund til at gøre noget større ved sagen ud over, at udbudsmaterialet til Fjordskole-kørslen blev revideret, så de oplysninger om navne og telefonnumre, der ikke var nødvendige for at give et tilbud på opgaven, blev fjernet.

- Det er oplysninger, der har ligget i et lukket kredsløb, som kun få har haft adgang til. Og de virksomheder, der rekvirerer udbudsmaterialet, skriver under på en tro og love-erklæring om, at de ikke videregiver dem, forklarer Søren Lorenzen.