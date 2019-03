The White Album leverede ved en udsolgt koncert i NygadeHuset en stemning ud over det sædvanlige. De tre fynboer var i topform med 15 guitarer på scenen og humoren er i højsædet.

Aabenraa: De tre skæggede fynboer, der tilsammen udgør folkbandet The White Album, spillede torsdag en udsolgt koncert i NygadeHuset og leverede en stemning ud over det sædvanlige.

Som smør smelter de tre melankolske stemmer sammen i åbningsnummeret "Your Leaves Are Brown". De sidder tæt i en halvcirkel helt opslugt af musikken og bliver mødt af et varmt og veloplagt publikum.

De tre fynboer er i topform med deres 15 guitarer på scenen, og humoren er i højsædet.

Det giver gåsehud, da deres stemmer i symbiotisk lignende tilstand fylder rummet med nummeret "One By One". De har mange fans i Aabenraa. En af dem er Yvonne Christiansen Andersen, der for et års tid siden fik smag for de tre herrers folk-pop og denne aften har taget datteren, Emma Bach Andersen, med.

- De spiller bare hammergodt, og så er det jo med at slå til, når de er her, og støtte op om det lokale, siger Yvonne Christiansen Andersen.