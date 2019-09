Sprogskole reddet: AOF kommer til undsætninng efter AOF-konkurs

Det bliver AOF Center Sydjylland i Esbjerg, der overtager sprogundervisningen i Aabenraa Kommune og folkeoplysningskurserne, efter at AOF Syd gik konkurs.

Aabenraa: Sidst i august meddelte AOF Syd i Aabenraa, at kursusudbyderen og sprogskolen så sig nødsaget til at indgive en konkursbegæring, da kassen ganske enkelt var tom. Lige siden har der ikke været danskundervisning for udlændinge i kommunen, men det er der nu fundet en løsning på.

- Vi har fået en aftale på plads med AOF Center Sydjylland, der betyder, at de overtager kontrakten for sprogskoleundervisningen i Aabenraa på de eksisterende vilkår med virkning fra 1. oktober, siger Henrik Kærgaard, der er chef for Aabenraa Jobcenter.

- Det betyder også, at de kursister, der skal til eksamen inden for meget kort tid, får en rettidig mulighed, og det er vi selvsagt rigtig glade for sker, fortsætter han.

AOF Center Sydjylland, der har hovedsæde i Esbjerg, etablerer sig med fast base centralt i Aabenraa på adressen Ramsherred 25, og aftalen med Aabenraa Kommune om at overtage sprogundervisningen løber frem til udgangen af 2021.