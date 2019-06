Spritbilst fundet sovende i forulykket bil

Politiet fandt natten til søndag forulykket bil på Hovslundved ved Oksevejen ved Rødekro. I bilen sad en beruset mand og sov over rettet. Han er nu sigtet for spritkørsel.

Uheld: Klokken 19.35 på Hovslundvej ved Oksevejen ved Rødekro fandt Syd- og Sønderjyllands Politi lørdag aften en 38-årig mand, der sad og sov over rattet i en forulykket bil.

Der er ingen vidner til at manden skulle have kørt bilen, men han er alligevel blevet anholdt og sigtet for spirituskørsel.

- Vi skønner, at han ikke bare har sat sig til at sove i bilen, derfor vælger vi at sigte ham, forklarer vagtchef hos Syd- og Sønderjyllands Politi Torben Møller.

Den 38-årige skulle ikke have nogen skader efter det uheld, som politiet formoder, han har været involveret i.