Aabenraa: En 27-årig mandlig bilist fra Vojens ønsker formentlig, at han havde taget lidt mindre for sig af de våde varer, efter at en politipatrulje vinkede ham ind til siden lørdag morgen kl. 05 på Forstallé i Aabenraa.

Hans noget usikre kørsel gav anledning til at der skulle tages en blodprøve.

Manden kan se frem til en sigtelse for spirituskørsel.