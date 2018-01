Sportsdykkere må sænke aktivitetsniveau

Aabenraa: Pengene rækker ikke så langt som tidligere, når man skal i vandet i Arena Aabenraas bassiner, og det mærkes også hos Aabenraa Sportsdykkerklub.

- Klubben kører i forvejen med et minimalt budget, og nu skal vi kæmpe hårdere for at holde budgettet. Vi betaler jo to tredjedele mere for timerne, siger formand Ejner Poulsen.

- Samtidig har vi et samarbejde med andre klubber om varmtvandsbassinet, så vi kan bruge bassinet til børn og småbørn, så de har en time, hvor de kan prøve at dykke som os andre. Nu har én af klubberne meldt fra, og det betyder, at det kun er halvdelene af gangene, at vi har bassinet. Så i stedet for at kunne tilbyde 22 gange, er det nu kun 11 gange.

Sportsdykkerne, som bruger svømmehallen halvdelen af året fredag aften aften fra klokken 19.30 til 22, tilbyder, at børnene kan bruge varmtvandsbassinet, imens mor og far dykker.

De højere timepriser lægger imidlertid ikke op til en kontingentstigning på den næste generalforsamling.

- Vi har budgetteret med et bestemt beløb til svømmehallen, og resultatet bliver højst sandsynligt, at vi skærer ned på timerne. På den måde forbliver økonomien stabil, forklarer formand Ejner Poulsen.