Det tidligere rekreationshjem og pigehjem ved Genner Strand er nu en saga blot. Stenbjerg Ejendomme har revet huset ned for at undgå at nogen kommer til skade.

GENNER: Det tidligere så stolte rekreationshjem for diakonisser på bakken over Genner Strand er væk. Tilbage ligger kun en stor bunke murbrokker. Stenbjerg Ejendomme fik i denne uge en entreprenør til at vælte resterne af det faldefærdige hus. - Det var begyndt at falde sammen af sig selv, og vi kunne ikke forsvare at lade det stå, som det var. Vi har jo haft problemer med unge mennesker, der gik ind i huset, fordi de syntes, det var spændende, og det har ikke hjulpet at sætte afspærringer op. Det forklarer Henrik Uldall Borch, der er direktør i Stenbjerg Ejendomme, som ejer det tidligere rekreationshjem. - Vi har nogen planer med stedet, men de planer indebærer, at huset rives ned, og derfor kunne vi lige så godt gøre det nu med det samme, tilføjer han. Henrik Uldall Borch kan endnu ikke sige mere om, hvad det er Stenbjerg Ejendomme har tænkt sig at bruge den idyllisk beliggende grund til.

Navneskift Da huset var rekreationshjem for diakonisser fik det navnet Elim, som er hentet i Bibelen. Elim var det sted, hvor israelitterne slog lejr efter flugten fra Egypten.Siden har huset på bakken ved Genner Strand blandt andet været kendt som Strandgården.

Sådan så huset ud, da det var drenge- og pigehjem i begyndelsen af 70'erne. Foto: Lokalhistorisk Arkiv, Rødekro.