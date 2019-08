Splid: Veteranbane nedlagt to dage i træk

Foreningen Aabenraa Veteranbane er nedlagt. Så meget står fast. Men hvem, der egentlig har nedlagt den svæver i det uvisse. Det var nemlig strid om datoen for den sidste ekstraordinære generalforsamling.

Nu strides parterne så om, hvilken generalforsamling, der egentlig var den lovlige, og hvem der skal ordne foreningens økonomi og have ret til dens aktiver.

Den første ekstraordinære generalforsamling blev holdt den 25. juni, men den sidste generalforsamling blev holdt to dage i træk. Den blev først afviklet den 10. august som vedtaget på den første ekstraordinære generalforsamling.

AABENRAA: Aabenraa Veteranbane eksisterer ikke mere. Foreningen er opløst ved to på hinanden følgende generalforsamlinger, sådan som vedtægterne kræver.

Ingen indkaldelse

- K.B. Hansen nægtede at indkalde til den anden ekstraordinære generalforsamling, og derfor måtte den tidligere formand Nils Smidemann forestå indkaldelsen, forklarer Gert Larsen, der er formand for en ny forening, Aabenraa Veteranbane anno 2019, som gerne vil sikre, at der fortsat udlejes skinnecykler i Aabenraa.

- På generalforsamlingen den 10. blev det også vedtaget, at samtlige aktiver overgår til foreningen Aabenraa Veteranbane anno 2019, tilføjer han.

Gert Larsen har henvendt sig til kommunen og bedt om, at den nye forening får brugsret til Aabenraa-banen og tilladelse til skinnecykling hurtigst muligt.