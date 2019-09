Smedager: Så er arbejdet gået i gang. Fredag satte gravemaskinerne grabben i jorden og fik fjernet de første af mange læs jord.

Med Jesper Tofft fra Ravnhøj Consult som projektkoordinator og med Markus Jebsens Naturpulje som sponsor vil der den kommende tid blive etableret 16 vandhuller i en radius af fem kilometer fra storkereden i Smedager. De skal være med til at sikre, at storkeparret Tommy og Annika fremover vil få lettere ved at finde føde til sig selv og fremtidige unger.

I dag består en stor del af deres føde nemlig af fisk og kyllingestykker, som foreningen Storkene.dk sponsorer, og madfar Benny Appel sørger for at lægge ud til dem.

- Det er mildt sagt en meget stor dag for Storkene.dk. Hvis nogen for et år siden havde sagt til mig, at vi i slutningen af 2019 havde fået accept for - og fundet finansiering til - at skabe 16 paddevandhuller omkring storkereden, havde jeg formodentligt skraldgrinet og rystet på hovedet, sagde en glad Mogens Lange Petersen fra Storkene.dk i en pressemeddelelse, der blev sendt ud i forbindelse med, at arbejdet gik i gang.

Mens Markus Jebsens Naturfond altså finansierer de omkring 10.000 kroner per vandhul, så har de lokale lodsejere, der er berørt af projektet, stillet deres jord gratis til rådighed.