Spillested udvider med skybokse til erhvervslivet

- Vi har hele tiden haft skybokse i tankerne - lige siden vi byggede stedet i 2014. Det er noget, som erhvervslivet efterspørger, for vi spurgte lokale firmaer inden, om de synes, det ville være en god idé, og de var vilde med den. Vi har også allerede solgt to ud af de fire bokse, der bliver bygget, og vi er kun lige gået i gang med at sælge dem, fortæller Hasse Eduard, som ejer Gazzværket.

Det første spillested

Han mener også, at Gazzværket bliver det første lokale spillested i Danmark, som tilbyder skybokse. Det er hans medarbejder, musikkonsulent Morten Vilhelm, enig med ham i. Inden jobbet på Gazzværket arbejdede han på flere sjællandske spillesteder og har også et indgående kendskab til branchen.

- Det findes i Royal Arena i København, men det findes ikke på almindelige spillesteder. Derfor bliver Gazzværket det første spillested, der giver erhvervslivet mulighed for at invitere kunder til koncert. Det er en ny ting, siger Morten Vilhelm.

Håndværkerne er i fuld gang på Gazzværket, hvor der lige nu bliver bygget en balkon for enden. Egentlig var det planen at bygge fem skybokse, men Hasse Eduard besluttede sig for at bygge fire store bokse i stedet for fem mindre.

- De her bokse kommer til at tilgodese hele huset, for når vi for eksempel har konferencer, kan de jo bruges til mindre grupper, når de skal lave en case eller lignende. Det er en vigtig ting for os at få bygget de her skybokse, siger Hasse Eduard.

Den nye koncertsæson begynder på Gazzværket den 7. september, når SP Just Frost giver koncert.