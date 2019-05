Spild af penge at renovere: Pavillon på Fjordskolen fjernes

Fjordskolens leder vurderer, at man godt kan undvære den gamle pavillon i skolegården, så han vil ikke bruge penge på at renovere den. Politisk udvalg betaler for nedrivning.

Kruså: Der er bygget nyt til de multihandicappede elever. Og et spritnyt terapibassin står og funkler. Nu rives der så også ned på den tidligere Kruså Skole, hvor specialskolen Fjordskolen rykker ind til august. Der har været megen kritik af, at den omkring 50 år gamle, nedslidte pavillon i skolegården skulle blive stående og bruges til undervisning, men det bliver ikke aktuelt. I stedet går Aabenraa Kommune i gang med at indhente tilbud på at få den revet ned. Skoleleder Jens Boddum har nemlig vurderet, at der ikke bliver brug for de 240 kvadratmeter, der var tænkt til musik og billedkunst. En beslutning, der i bund og grund ikke var så vanskelig. Politikerne i børne- og uddannelsesudvalget har for længst meldt ud, af man ikke har tænkt sig at bruge så meget som en krone på pavillonen, så skulle den gøres klar til undervisning, måtte Fjordskolen selv finde pengene på sit eget budget.

Det blev for dyrt Allerede i august sidste år diskuterede børne- og uddannelsesudvalget pavillonen, der står i den store skolegård.

Det var et enigt udvalg, der besluttede ikke at bruge penge på en renovering, som forvaltningen havde regnet ud ville løbe op i 3,3 millioner, hvis der blandt andet skulle lydisoleres, som skolen havde peget på som nødvendigt, hvis den som tænkt skulle bruges til musikundervisning.

- Vi er enige om, at vi ikke vil bekoste en renovering af pavillonen. Den er i en stand, så den tværtimod bør fjernes på et tidspunkt, forklarede Povl Kylling Petersen (S), næstformand i udvalget, dengang.

Det har været op til skoleleder Jens Boddum at beslutte, om der er brug for pavillonen eller ej, og han har vendt tomlen nedad. Den er i for dårlig stand til, at han vil bruge penge på den. Arkivfoto: Mette Thomsen

To lokaler til overs - Vi har 18 klasselokaler i afdeling A, og med det elevtal, vi får efter sommerferien, vil vi kun skulle bruge 16. De to, der er til overs, vil vi derfor kunne bruge som faglokaler, forklarer Jens Boddum, der ikke er bekymret for, at skolen kommer til at mangle de ekstra kvadratmeter på længere sigt. - Nej, for vi ved jo, at elevtallet på kommunens skoler vil falde de næste fem år, så det vil da være underligt, hvis det ikke også sker på Fjordskolen, lyder det fra skolelederen, der derfor synes, det er bedre, pavillonen bliver revet ned frem for at bruge en masse penge på at renovere noget, som ingen alligevel bliver rigtigt glade for.

Udvalg skal nok betale Den endelige beslutning om at fjerne pavillonen ligger hos børne- og uddannelsesudvalget. Det er også herfra, man sørger for, at regningen for nedrivningen bliver betalt. - Ja, det kommer skolen ikke til selv at betale for, lover formanden for udvalget, Kirsten Nørgård Christensen (V), der er spændt på at se, hvad der er under pavillonen. Om der er jord eller asfalt, for skolegården skal jo tage sig pænt og ensartet ud også uden pavillon. Når Fjordskolens elever begynder på skolen til august, er det meningen, at skolegården skal bruges til afsætning og afhentning af en del af skolens elever. Ved renoveringen er der tænkt ind, at eleverne kommer til forskellige indgange alt efter, hvilken af de fire afdelinger de går på.