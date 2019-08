Specialskole-forældre vrede over ikke at være blevet hørt - formand bliver væk fra indvielse

- Vores grund til ikke at ville holde en traditionel indvielse har først og fremmest været for at holde fokus på den ro, der trods alt er på nuværende tidspunkt. Forandringer er der rigeligt af i forvejen, forklarer Mette Larsen.

Til skolebestyrelsesformand Mette Larsen og de øvrige forældrerepræsentanter i bestyrelsens store utilfredshed. De har nemlig - forgæves - forsøgt at få forvaltningen og udvalgsformanden til at fravige den faste skabelon. For børnenes skyld. Og for ikke at rippe unødigt op i gamle sår.

Kruså: Når Aabenraa Kommune indvier skolebyggerier, så plejer både borgmester Thomas Andersen (V) og formanden for børne- og uddannelsesudvalget, hans partifælle Kirsten Nørgård Christensen, at sige et par ord, inden den røde snor klippes.

- Det er ikke, fordi vi bare vil have vores vilje. Vi var klar til at rykke os i forhold til, hvordan vi kunne gøre det her bedst. Det er jo det, dialog går ud på. Så jeg synes, det er trist, at man ikke engang vil snakke med os om det. Det ville have klædt kommunen i det mindste at indgå i et samarbejde omkring det, er Fjordskolen-formandens holdning.

Mette Larsen havde håbet, politikerne i børne- og uddannelsesudvalget ville have taget dialogen med bestyrelsen op, men efter en snak med Kirsten Nørgård Christensen var beskeden, at man holder fast i at gøre det, som man plejer.

Forældrerepræsentanterne har derfor foreslået, at man nøjes med et holde en intern indvielse helt på børnenes præmisser, da der er et stort spænd i, hvad de kan tackle. Alternativt at holde den klokken 16, så børnene er taget hjem.

Dukker ikke op

Derfor har Mette Larsen også allerede gjort sin stilling klar. Hun kommer ikke den 10. september, og dér, hvor det sædvanligvis er skolebestyrelsesformandens tur til at holde tale, står skoleleder Jens Boddums navn i indbydelsen.

Er det ikke bare at blive tøsefornærmet?

- Det er der helt sikkert nogle, der synes. Men jeg håber virkelig, at der også er nogle, der vil se, at vores primære agenda er, at nu skal vi alle starte på en frisk, og at det derfor ville have klædt kommunen at indgå i et samarbejde med os, så alle kunne føle sig som en part i beslutningen, siger hun og begrunder sin beslutning om at blive væk yderligere:

- Vi ønskede os et samarbejde og en dialog, og når det ikke er kommet på plads, så ser jeg ingen grund til at stå og klappe af nogle, der har brug for at blive klappet af. Det handler jo om voksne, der har et højere behov end at sige" lad os nu tage hensyn til børnene".