Specialklasser tvinger Kongehøjskolen til at spare

Skolebestyrelsen på Kongehøjskolen er ved at finde ud af, hvor der skal spares for at dække de seneste to års ekstraudgifter til specialklassecentret ind. Det kommer højst sandsynligt til at kunne mærkes i de almene klasser, hvor billedet her er taget. Foto: André Thorup

Kongehøjskolen driver et af kommunens tre specialklassecentre. Der følger imidlertid ikke penge nok med, mener skolebestyrelsen, der over to år har brugt to millioner kroner mere end bevilget.

Aabenraa: Der er landet over blevet kigget til Aabenraa Kommunes "pengene følger barnet"-model. Kortfattet går den ud på, at hvis en skole sender en elev videre til enten Fjordskolen eller et af de tre specialklassecentre, så skal der følge 150.000 kroner med. Eller sagt på en anden måde: Kan skolerne lave et tilbud til eleven lokalt, så sparer de 150.000 kroner. I Kongehøjskolens bestyrelse er man imidlertid ikke så begejstret. Her ligger et af de tre specialklassecentre, og både i 2016 og 2017 har det kostet skolen én million kroner mere end det tildelte at drive centret. - Vi har valgt at give specialeleverne den støtte, der anses som nødvendig af vores faglige personale. Vi mener ikke, vi kan give et fagligt forsvarligt tilbud inden for de økonomiske rammer, der er tildelt, siger skolebestyrelsesformand Sisse Øhrberg Thrane.

Central pulje Når distriktsskolerne får visiteret et barn til et specialtilbud, ender de 150.000 kroner i en central pulje, som Fjordskolen og de tre specialklassecentre får penge fra svarende til, hvad visitationsudvalget vurderer, der er brug for af tilbud.Ud over de penge, skolerne selv skal betale, har børne- og uddannelsesudvalget knap 100 millioner kroner årligt på budgettet til specialområdet.



Der er en række muligheder for også at støtte eleven i almenklassen, så et specialtilbud måske kan undgås. De muligheder finansieres delvist fra en central pulje.

Det har sat skolen i et dilemma. For en prioritering af specialklasserne betyder, at der er færre penge til de øvrige elever på Kongehøjskolen, og skolebestyrelsen og skoleleder Vibeke Domar er i øjeblikket ved at finde ud af, hvad det er, man må undvære. - Vi ved endnu ikke, hvad vi gør, men vi synes jo ikke, det er rimeligt, at børnene i vores skoledistrikt skal betale for, at vi kan løse en opgave på specialområdet for hele kommunen, ridser Sisse Øhrberg Thrane problemstillingen op. Hun har derfor på vegne af skolebestyrelsen kontaktet byrådet, og skolechef Lars Borst Hansen kan oplyse, at forvaltningen igennem længere tid har været i gang med at se på, om der er noget, der skal ændres i forhold til tildelingen af midler. På spørgsmålet om, hvorvidt Hærvejsskolen og Lyreskovskolen står med samme udfordring som Kongehøjskolen svarer han: - Modellen har været i høring flere gange, og generelt er der tilfredshed med den, og den måde, den bliver administreret på. Men det er selvfølgelig ikke meningen, at de tre skoler skal finansiere specialklasserne. Der skal være balance i tingene, og det er vi ved at undersøge.