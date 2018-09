Spark, slag og spyt: Kvinde fængslet for vold mod betjent

Aabenraa: En 19-årig kvinde fra lokalområdet er varetægtsfængslet, efter hun søndag morgen overfaldt en betjent på politigården i Aabenraa.

Det oplyser Jens Peter Rudbeck fra Syd- og Sønderjyllands Politi.

Ifølge politiets oplysninger blev hun standset i sin bil klokken 05.20 søndag morgen på Klinkbjerg i Aabenraa, fordi en patrulje havde mistanke om, at hun var påvirket af euforiserende stoffer. Det viste sig at være rigtigt, og kvinden blev anholdt, sigtet og kørt med på politigården. Her gik hun amok på en af betjentene, som hun sparkede, slog ud efter, kradsede og spyttede på. Hun er derfor også sigtet for vold mod tjenestemand.

Hun blev fremstillet i grundlovsforhør søndag og er nu varetægtsfængslet frem til den 17. september.