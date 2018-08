Spar tid: Spring køen over i Borgerservice

For de fleste er ventetid lig med spildtid, og det bliver der mindre af, hvis økonomiudvalget godkender, at Borgerservice indfører tidsbestilling.

Aabenraa: Inden længe kan det være slut med at vente i et tidsrum, der kan synes uendeligt, når man skal have fornyet sit pas eller kørekort i Borgerservice på rådhuset i Aabenraa eller på biblioteket i Bov. Der lægges nemlig op til at indføre "semi-obligatorisk" tidsbestilling, som betyder, at man ud over blot at møde op og vente på sin tur kan bestille tid på forhånd.

- Man kan næsten sige bedre sent end aldrig. Mange kommuner har tidsbestilling i et eller andet omfang, siger borgerservicechef Esben Christiansen.

En væsentlig årsag til, at det lige er nu, at Aabenraa Kommune vil følge de mange andre kommuner landet over, der har tidsbestilling, er, at teknikken nu er på plads.

Der er lagt op til stor fleksibilitet i systemet, hvor der også gives mulighed for at bestille en tid, hvis man er mødt frem i Aabenraa eller Bov og synes, køen virker for uoverskuelig.

- Man kan tjekke op på, hvornår den første ledige tid er og så booke tiden og komme tilbage senere, forklarer Esben Christiansen.