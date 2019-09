Spærret vej åbner lang tid før planlagt: Det var helt genialt

Aabenraa: Så var det alligevel ikke så længe, bilisterne skulle finde alternativer til Skibbroen.

Egentlig var beskeden, at vejen ville være spærret syd for Skibbrogade og nord for Møllemærsk helt frem til den 19. september, fordi en kloakledning skulle repareres. Men allerede onsdag formiddag, en uge efter arbejdet var begyndt, kunne kommunen åbne vejen igen.

Aage L. Jørgensen fra Arwos kalder det "en smart idé, som krones med held".

- På østsiden af vejen går der en kampestensmur, og i fortovet ligger der store elledninger, fiber, fjernvarme og fanden og hans pumpestok. Det skulle vi have gravet igennem og under muren, og jeg ved ikke hvad. Det var derfor, arbejdet var sat til at tage så lang tid, siger han.

Men så fik entreprenøren Arkil en fiks idé.

- Han foreslog, at vi kom gravende vestfra, og så lige ved fortovskanten på østsiden skar han kloakledningen over. Så gik han ned til havnens smed og fik lavet en jernplade med et øje, som han lagde an mod rørstumpen, og så trak han røret ud mod øst. Det lykkedes at få hele røret ud i ét stykke, fortæller Aage L. Jørgensen.