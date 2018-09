Spænding til det sidste i sæsonfinale

Padborg: Når Padborg Park i weekenden 13.-14. oktober afvikler sæsonfinale, er der spænding lige til det sidste i hovedløbet for OK Mobil 1 Danish Supertourisme Turbo. På papiret har seks kørere mulighed for at slutte årets sidste løbsweekend som mester. For nogle er chancerne dog større end andre.

Det gælder eksempelvis Ole Petersen fra Bredebro. Han har et forspring til sin nærmeste konkurrent på 30 point, og selv om der henover den sidste løbswekend er 100 point at kæmpe om, ser det bedre ud end som så for Ole Petersen.

Gennem året er det således ikke lykkedes nogen kører at score maksimumpoint. Selv står Ole Petersen noteret for 78 point som sin bedste weekendscore, mens det højeste pointtal, som en kører har samlet hen over en løbsweekend, er 90 point.

Det er Michelle Gatting, som leverede denne præstation ved klassens Norges-besøg i juni, og det er stærkt medvirkende til, at hun inden finalen indtager andenpladsen. Hendes forspring til Kevin Verner og Martin Andersen på tredje- og fjerdepladsen er dog blot et og fem point.

Kevin Rossel og Mikkel Bang Johnsen er de to sidste kørere, der på papiret har mulighed for at sikre sig mesterskabet.

Udover løbene for OK Mobil 1 Danish Supertourisme Turbo tæller finaleprogrammet på Padborg Park også løb for OK Mobil 1 Legend Car Cup, Danish Endurance Championship, Aquila Synergy Cup samt klassiske motorcykler.