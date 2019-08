Sonja Petersen var kogekone og madmor for Slogs Herreds Hus i Bylderup Bov. I en alder af 70 overraskede hun familien ved at påtage sig køkkentjansen i forsamlingshuset. Hun anerkendes for sin indsats for at gøre husets mad kendt viden om. Sonja Petersen døde forleden i en alder af 73 år.