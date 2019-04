AABENRAA: For mange år tilbage var det helt almindeligt at brodere billeder med salmevers, som derefter blev hængt op på væggen.

Det kom sognepræst Eva W. Løbner og provst Kirsten Sønderby til at tale om en dag, og resultatet af snakken blev intet mindre end en sommerhøjskole.

- Man broderede simpelt hen det, man tænkte og troede på, og det vil vi gerne genoplive. For håndværk er godt for sjælen, siger Kirsten Sønderby.

Sommerhøjskolen finder sted fra onsdag den 5. juni til fredag den 7. juni. Deltagerne bor derhjemme, men mødes alle tre dage til fælles morgenmad i Nygadehuset.

Bagefter er der morgensang og foredrag - krydret med oplæg om og introduktion til håndarbejde. Deltagerne skal også selv i gang med nål og tråd og får blandt andet mulighed for at brodere linjer fra en salme, de holder af.

- Det lyder måske som om, det mest er for kvinder, men der er skam også mænd, der broderer. Det gjorde min morfar faktisk, fortæller Kirsten Sønderby.

- Under alle omstændigheder må mænd meget gerne være med. Vi har også gjort et af foredragene åbent for alle, tilføjer hun.

Det foregår om torsdagen, den 6. juni, fra kl. 13 til 15, hvor Steen Møller fra økolandsbyen Friland fortæller om bæredygtighed, frihed og Grundtvig - blandt andet.

Ti deltagere har allerede meldt sig til sommerhøjskolen. De to arrangører har sat en maksimumgrænse på 30 for at sikre, at der er plads til alle, når der er kreative aktiviteter på programmet.