Sommergolf i Løjt: Sporten og det sociale går hånd i hånd

Hendes mand er en mere habil spiller, og han har naturligvis været med til at lære sin kone op i golfspillet.

Aabenraa Golfuge afvikles af Aabenraa Golfklub på Løjt Land over fire dage fra mandag til torsdag i uge 29.Turneringen i år er den fjerde i rækken. Der har næsten været fuldt hus, idet loftet på deltagere er nået på tre af de fire spilledage.

Stolte over deltagelse

Jonna Andersen er formand for Aabenraa Golfklub, og hun er stolt over, at klubben kan trække så mange deltagere til en golfuge.

- Jeg tror, at det er hele stemningen og måden, som vi arrangerer det på. Vi er jo en lille klub, og vi er ikke så fancy herude hvad det kulinariske angår. Men bare folk kan købe en ringriderpølse, så er det godt, siger Jonna Andersen.

Ved et bord på terrassen sad fire mænd og nød en fadøl, efter at de havde spillet deres runde.

- Det sportslige er det vigtigste for mig, og jeg tror, at det gik ret godt. Men vi får første resultatet, når alle er færdige med at spille, sagde John Frank Jensen fra Aabenraa.

Ved siden af ham sad Ernst Meienburg fra Bedsted, og han var ikke helt enig med sin sidemand om, hvad der er det væsentligste ved at spille med i golfugen.

- For mig er det sociale det vigtigste, slog Ernst Meienburg fast.

Det er fjerde år, at Aabenraa Golfklub arrangerer golfugen, og der har været tryk på i fire dage. Herunder en aftenfest med helstegt pattegris.