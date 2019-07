Sommer på øen: Udsatte børn får fyldt ferie-bagagen op

For syvende gang arrangerede de tre Sct. Georgsgilder i Aabenraa en fem-dages sommerlejr for børn fra udsatte familier. 13 børn fik ferie-oplevelser med i bagagen på Barsø.

Barsø: Når den gamle signalfløjte lyder til samling, myldrer det frem med børn fra alle hjørner og kroge af Barsøhuset. For syvende gang har de tre Sct. Georgsgilder i Aabenraa Kommune inviteret børn fra udsatte familier i kommunen til sommerlejr på Barsø. Denne gang er det 13 børn, der har taget imod tilbuddet. De får selskab af tolv "modne" spejdere, der lægger fem dages frivilligt arbejde ind i kalenderen. - Vi er jo vant til at være på lejr. Den gamle spejder-ånd sidder jo stadig i os, forklarer Helle Sønnichsen, der efter at have været spejder i mange år nu er med i den voksne spejder-organisation Sct. Georgsgilderne. Og nu er det den humanitære indsats, der er i fokus. - Med vores sommerlejr for børn fra udsatte familier opfylder vi et behov. Mange af disse børn kommer slet ikke på ferie, så det er lige i vores ånd, at give dem en oplevelse, påpeger Helle Sønnichsen.

Foto: foto: Jan Sternkopf Krabberne i havnen på Barsø bliver motioneret i disse dage. Børnene fanger dem, lægger dem i store spande med vand for derefter at slippe dem fri igen. Og så sættes madding på klemmen igen. foto: Jan Sternkopf

Nærvær og tryghed Det er egentlig ikke fordi de gamle spejdere gør så meget andet end at være der for børnene. - Her er der tid og overskud til ro og fordybelse. For nogle af børnene er det nok bare at fange krabber. Det kan de få en hel dag til at gå med. Eller at man spiller et spil med dem. Derudover har vi et besøg på en bondegård, hvor de har mulighed for at give kalvene sutteflaske eller køre med på traktor. Set udefra kan det lyde begrænset, hvad der er af aktiviteter, men for nogle er det en stor oplevelse. Mange kender heller ikke den helt specielle stemning det er at sidde omkring et lejrbål. Vi tilbyder nærvær og tryghed - og mange gange er det det, der skal til for at børnene trives. Børnene kommer fra hele kommunen, fortæller Helle Sønnichsen. De er op til ti år og kan være med i to år. De udvælges i et samarbejde mellem kommunens socialforvaltning og skolerne.

Trænger til et løft - Vi kender ikke deres baggrund - eller hvorfor de kommer her. Vi ved kun, at det er børn, der trænger til et løft. De skal bare have fem gode dage her på øen. Sct. Georgsgildernes sommerlejr betyder også, at børnene må undvære deres forældre. - Det er så fordelen - eller ulempen - ved at bo på en ø: børnene kan ikke lige komme hjem, hvis de bliver sure på os voksne. Det sker heldigvis ikke så tit. Der er heller ikke mange, der længes hjem. Vi har dog faktisk én lige nu, der er lidt stille på grund af hjemvé. Hun savner sin mor og sin lillebror. Det må man godt - det er i orden at savne, fortalte jeg hende, hvorpå hun svarede: Ja - for så glæder jeg mig meget mere til at komme hjem igen. Henover ugen venter der børnene små overraskelser. Tirsdag kom Hjem-Is bilen forbi med gratis is, og onsdag får børnene besøg af en tryllekunstner.