Som det første løb i Danmark arrangerer Aabenraa Bjergmarathon et specielt løb for vinderne gennem 20 år, når der løbes for 20. gang den 22. juni. Lige nu er arrangørerne i gang med at finde alle vinderne, så de kan få invitationen.

- Jeg synes, det kunne være sjovt at gøre noget specielt med vinderne i anledning af jubilæet. Vi har gennem alle årene haft en Hall of Fame på hjemmesiden, hvor vi har skrevet nummer 1,2 og 3 på de forskellige distancer ind hvert år. Nu bliver de officielt optaget i denne Hall of Fame og inviteret til det her specielle løb, fordi vi synes, at det er en god måde at fremhæve dem på, forklarer Per Hussmann.

Det er formanden for løbet, Per Hussmann, som sammen med Sportstiming.dk har opfundet løbet, som bliver et virtuelt løb i det almindelige løb.

Speciel præmie til vinderne

Han har ingen idé om hvor mange vindere, som vil tage imod tilbuddet og vende tilbage til Aabenraa. Lige nu er det store detektivarbejde også sat i gang med overhovedet at finde frem til alles mailadresser..

- Vi har kontaktdata på alle vindere fra 2010 og frem, og de har fået deres invitation. Vi er nu i gang med at finde data og emails på resten, og da håber vi at få hjælp via Facebook. Det er svært at sætte tal på, hvor mange vi håber, der kommer. Vores forhåbning er, at det her initiativ kan være med til at skabe en loyalitet hos de løbere og give dem en lyst til at komme og løbe Aabenraa Bjergmarathon igen, siger Per Hussmann.

Deltagerne i "Race of Winners" behøver nemlig ikke deltage på den samme distance, som de vandt på. Man dyster om sejren på den distance, man stiller op på i år.

- "Race of Winners" er kun for de løbere, som er optaget i Hall of Fame. Det bliver synligt på deres startnummer, hvem de er, og mens de løber det "normale" løb, dyster de samtidig mod de andre Hall of Fame-medlemmer, som løber samme distance. Derfor bliver der også otte vindere, da der bliver kåret både en mandlig og en kvindelig vinder på maraton, halvmaraton, 10 og 5 kilometer. Og de får en speciel præmie, da vi synes, det er en lidt stor begivenhed, forklarer Per Hussmann.